Giansanti: «Per il riso serve un’azione forte a Bruxelles»

la sfida della filiera italiana

ROMA «Ovviamente di carattere europeo è importante fare una forte azione a Bruxelles per cercare di fare una riflessione attenta sulle cause delle salvaguardie che necessariamente devono tornare oggetto di dibattito e discussione». E’ il commento di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine del Tavolo Riso, svolto questa mattina al Masaf. «In secondo luogo – ha aggiunto – gli stock privati. C’è necessità di finanziare una filiera che in questo momento sta generando perdite per i nostri agricoltori e continuare a chiedere agli agricoltori vendite in perdita è sicuramente contrario e negativo e quindi dobbiamo cercare comunque di dare liquidità». «Tra l’altro sul piano italiano, tra le richieste volte a migliorare, quello – ha proseguito – di favorire l’istituzione di un consorzio del riso aromatico italiano, promuovere e valorizzare gli accordi di filiera 100% italiani che partano da sementi certificate. «Queste per noi – ha concluso – sono richieste importanti che mettiamo sul tavolo. Poi dall’altra ci sono tutta una serie di attività strutturali, perché ovviamente se si parla di promozione non può essere una promozione spot, ma deve essere una promozione di lungo periodo, sia sui canali nazionali quanto sui canali internazionali. E dall’altra c’è il tema acqua, una coltivazione fondamentale che ha necessità di acqua e quindi anche su questo ovviamente un programma di lungo periodo per poter garantire a un settore fondamentale come quello del riso di poter continuare nelle sue produzioni tanto in Piemonte, quanto in Lombardia, quanto in Veneto, nel Ferrarese, nella Toscana, in Sardegna fino ad arrivare alla Calabria».

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