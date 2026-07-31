l’intervento

LAMEZIA TERME «Lo smantellamento della tendopoli di San Ferdinando rappresenta un risultato storico per la Calabria e per l’Italia. Si chiude definitivamente una delle pagine più difficili della nostra terra e si realizza un altro impegno mantenuto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto di affrontare con determinazione una situazione di degrado e illegalità rimasta irrisolta per troppi anni». Lo dichiara il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), che prosegue: «La presenza odierna del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e del commissario straordinario Fabio Ciciliano, insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, conferma l’attenzione con cui il Governo ha seguito questo percorso. A loro, alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione, ai Comuni, alle Forze dell’ordine e a tutti i soggetti coinvolti va il mio ringraziamento per un lavoro di squadra che ha consentito di raggiungere un traguardo atteso da decenni». «Il decreto Caivano-bis – aggiunge Wanda Ferro – conferma tutta la sua efficacia: il modello voluto dal Governo Meloni non si limita a rimuovere situazioni di degrado mettendo in campo ingenti risorse, ma costruisce condizioni stabili di legalità, sicurezza e inclusione. Garantire alloggi dignitosi ai lavoratori stagionali significa anche colpire il caporalato e lo sfruttamento, sottraendo manodopera ai circuiti dell’illegalità e tutelando i lavoratori e le imprese che rispettano le regole».

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