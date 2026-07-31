Sbarra: «Il Sud continua a crescere»

l’analisi

ROMA “I dati del rapporto SVIMEZ pubblicato oggi confermano il consolidamento del percorso di crescita del Mezzogiorno, che nelle stime per il 2026 registra, in continuità con gli anni precedenti, una crescita del PIL superiore a quella del resto del Paese. Una dinamica fortemente trainata dagli investimenti del PNRR ma anche dalla vivacità imprenditoriale del Mezzogiorno come testimoniano le oltre 11.100 nuove imprese nel secondo trimestre del 2026, pari a un terzo del totale nazionale con il conseguente aumento della occupazione. Il Governo Meloni sta accompagnando questo percorso con misure mirate: incentivi alle imprese, investimenti sulle infrastrutture materiali e immateriali, semplificazioni amministrative, agevolazioni per l’occupazione, detassazione della contrattazione, interventi questi che possano favorire il consolidamento e rafforzamento strutturale del Mezzogiorno anche nella fase post PNRR. La strategia del governo per il Sud fa leva in modo particolare sulla ZES Unica che sta dando risultati importanti, tanto che inizia a essere vista come modello per l’intero Paese per gli aspetti legati alle semplificazioni. La Zes Mezzogiorno anche nel 2026 migliora i numeri rispetto agli anni precedenti sia per le Autorizzazioni Uniche che per le domande di accesso al credito di imposta. Nessun allarmismo, quindi, per la fine del PNRR, il Governo ha tutti gli strumenti per rafforzare la traiettoria già avviata con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prospettive di crescita economica e occupazione nel Sud”. Lo afferma in una nota il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra.

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