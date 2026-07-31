Trasversale delle Serre, avanzano le attività sul lotto Vazzano–Vallelonga – VIDEO

i nodi della viabilità

VIBO VALENTIA Procedono a pieno ritmo le attività per la realizzazione del lotto Vazzano–Vallelonga, compreso nell’itinerario della Strada Statale 182 “Trasversale delle Serre”.

Il tracciato, della lunghezza di 6,9 km per un investimento complessivo di 262 milioni di euro, comprende la costruzione di circa 13 viadotti (per una lunghezza complessiva di oltre 2,4 km), la realizzazione di una galleria naturale e l’esecuzione di estese opere geotecniche e di regimentazione idraulica a tutela del versante.

L’avanzamento dei lavori su questo tratto si unisce ai traguardi già concretizzati lungo il corridoio viario, come l’apertura al traffico del lotto contiguo per il superamento del Colle Scornari a Vazzano. Inoltre, in autunno è prevista l’apertura al traffico del lotto che consentirà il superamento del cimitero di Vazzano.

Sul versante ionico, intanto, procedono spedite le attività propedeutiche alla consegna dei lavori del tratto Gagliato-Soverato (7,9 km per circa 183 milioni di euro di investimento), nonché per il completamento della Bretella per Petrizzi.

Il nuovo itinerario consentirà, una volta completato, una significativa riduzione dei tempi di percorrenza rispetto agli attuali ed un deciso miglioramento degli standard di sicurezza, favorendo l’accessibilità di tutte le comunità che gravitano intorno alle serre calabresi.