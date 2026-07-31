Il Papa incontra la “sacerdotessa” del rock Patti Smith

udienza privata in vaticano

ROMA Forte ed evidente l’emozione di Patti Smith incontrando questa mattina in udienza privata papa Leone. Già sulla soglia della biblioteca, mentre il Pontefice le andava incontro, Smith è apparsa sorridente mentre anche con una risata un po’ nervosa tradiva la commozione. Al collo indossava una croce. Per metterla a suo agio il Papa ha subito scherzato: “Parli inglese anche tu, non è vero?”, e Smith ha riposto, “Certo, hi!”. Ad accompagnare la cantante come Leone originaria di Chicago, il sottosegretario alla Cultura vaticano, padre Antonio Spadaro, che ha diffuso sui social una serie di foto dell’incontro definendo Smith la “sacerdotessa del rock” e parlando dei due come di “due americani, due di Chicago, due figure altissime che sono voci di speranza per un mondo diviso”. “Una lunga udienza – ha anche riferito Spadaro – che è stata come una conversazione tra due persone che si scoprono vecchi amici e condividono ricordi fatti di parole e musica, di sogni, di visioni e speranze di ieri e di oggi”. (Ansa)

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