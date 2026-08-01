«L’obiettivo è avviare la fase realizzativa del Ponte entro l’anno»

l’opera della discordia

ROMA «L’obiettivo è passare alla fase realizzativa entro la fine di quest’anno». Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina Spa, intervenendo al panel “L’Italia delle imprese: le sfide per la crescita”, nell’ambito della serata inaugurale di Sabaudia Incontra 2026, la rassegna organizzata in collaborazione con il Comune di Sabaudia. Facendo il punto sull’iter del Ponte sullo Stretto, Ciucci ha definito quello indicato «un obiettivo sfidante, che richiede un grandissimo impegno non soltanto da parte della società, ma di tutti i protagonisti, a partire dal Governo, trattandosi della più grande opera pubblica in fase di realizzazione». Il prossimo passaggio decisivo è previsto per settembre, quando il progetto tornerà all’esame del Cipess. «Contiamo di presentarci con tutta la documentazione necessaria, che riguarda non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche quelli ambientali, finanziari, gli espropri e le misure compensative», ha precisato l’amministratore delegato. Ciucci ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni è atteso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiesto dalla stessa società «per fornire un ulteriore aggiornamento sugli aspetti tecnici del progetto». Parallelamente prosegue il confronto con le istituzioni europee sulle questioni ambientali, sugli appalti e sull’adeguamento del corrispettivo contrattuale. «Per quanto riguarda uno dei temi principali, quello dell’aumento del corrispettivo, l’Europa ci ha fornito un’interpretazione autentica della norma attraverso una formula di calcolo. L’importo rientra ampiamente nel limite del 50% previsto. Ne eravamo convinti già al momento della firma del contratto», ha spiegato Ciucci. «La sfida», ha concluso, «resta quella di arrivare entro la fine dell’anno all’avvio della fase realizzativa».

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