Gli auguri di buon lavoro delle istituzioni al nuovo prefetto di Catanzaro Di Nuzzo

l’insediamento

CATANZARO «Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro e un caloroso benvenuto a Clemente Di Nuzzo, che da oggi si insedia ufficialmente alla guida della Prefettura di Catanzaro. Sono certo che la sua esperienza, maturata in contesti territoriali complessi, rappresenterà un valore aggiunto per la Calabria. Troverà nella Regione un interlocutore leale e sempre disponibile al confronto per promuovere insieme la legalità e lo sviluppo del territorio. Al tempo stesso, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al prefetto uscente, Castrese De Rosa, per l’impegno, la passione e l’alto senso dello Stato dimostrati durante il suo mandato. Abbiamo lavorato fianco a fianco con grande sintonia e in uno spirito di proficua collaborazione, affrontando insieme numerose sfide al servizio delle istituzioni e dei cittadini». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

I messaggi

«Rivolgo, a nome mio personale e dell’intera comunità dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, un caloroso benvenuto e i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Catanzaro, Dott. Clemente Di Nuzzo. Ascolto, dialogo e conoscenza del territorio sono le parole chiave con cui ha scelto di inaugurare il suo mandato, valori che l’Ateneo condivide pienamente e che rappresentano principi fondamentali su cui fondare un’azione sinergica, vicina alle esigenze dei cittadini e delle giovani generazioni. Rinnovo la completa disponibilità dell’Università Magna Graecia a proseguire il cammino di proficuo confronto e cooperazione istituzionale con la Prefettura di Catanzaro per promuovere la legalità, lo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro territorio»: così il Prof. Giovanni Cuda, Rettore Università Magna Graecia di Catanzaro. Anche il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Alfredo Falbo, esprime al nuovo rappresentante dello Stato, il proprio saluto istituzionale e gli auguri di buon lavoro, confermando la volontà di consolidare una collaborazione istituzionale che, negli anni, ha rappresentato un punto di forza per la tutela della legalità e la crescita del tessuto socio economico locale. «Rivolgo al nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, il benvenuto della CISL Magna Grecia e i migliori auguri di buon lavoro. Abbiamo apprezzato le sue prime dichiarazioni e, in particolare, la volontà di fare della Prefettura un punto di riferimento aperto al dialogo con le istituzioni, il mondo produttivo, il terzo settore e le realtà sociali. È un’impostazione che condividiamo pienamente, perché le sfide del territorio si affrontano facendo rete e valorizzando il contributo di tutti». Lo dichiara il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri. «La CISL Magna Grecia – prosegue Gualtieri – assicura fin d’ora la massima disponibilità a un confronto costante e costruttivo con la Prefettura sui temi della legalità, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della tutela delle fasce più deboli, delle vertenze occupazionali e, più in generale, di tutte le questioni che riguardano il lavoro, lo sviluppo e la coesione sociale del territorio. Siamo convinti che, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze, il dialogo tra istituzioni e parti sociali sia uno strumento indispensabile per dare risposte concrete ai bisogni delle comunità e accompagnare il percorso di crescita del territorio». Un augurio di buon lavoro accompagnato dalla disponibilità ad avviare un confronto costante sui principali temi che interessano il territorio: è il messaggio che il segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Enzo Scalese, rivolge al nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, insediatosi nei giorni scorsi alla guida della Prefettura del capoluogo. «Desidero rivolgere al prefetto Clemente Di Nuzzo il benvenuto della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo e i migliori auguri di buon lavoro», afferma Scalese. «Abbiamo apprezzato le sue prime dichiarazioni e, in particolare, la volontà di rendere la Prefettura un luogo di ascolto e di confronto con le istituzioni, le parti sociali e le realtà del territorio. È un’impostazione che riteniamo fondamentale per affrontare, con spirito di collaborazione, le tante criticità che interessano la nostra provincia». Per il segretario della Cgil, il dialogo istituzionale rappresenta uno strumento indispensabile per costruire risposte efficaci ai bisogni delle comunità e favorire uno sviluppo equilibrato del territorio. «La Cgil Area Vasta – prosegue Scalese – conferma fin d’ora la propria disponibilità a collaborare con la Prefettura sui temi della legalità, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della tutela dei lavoratori, delle vertenze occupazionali e della difesa delle fasce sociali più deboli. Sono questioni che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone e che richiedono il contributo di tutte le istituzioni e delle rappresentanze sociali». Il sindacato sottolinea come il confronto tra Prefettura e parti sociali possa contribuire anche ad affrontare le emergenze che interessano il comprensorio, dal lavoro alla coesione sociale, fino alle politiche di sviluppo. «Nel pieno rispetto dei reciproci ruoli – conclude Scalese – siamo convinti che il dialogo e la collaborazione siano gli strumenti migliori per individuare soluzioni condivise e dare risposte concrete ai cittadini. La Cgil sarà, come sempre, disponibile a fare la propria parte nell’interesse dei lavoratori e dell’intero territorio». (redazione@corrierecal.it)

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