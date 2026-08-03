Sorpreso mentre irrigava una coltivazione di cannabis, denunciato un uomo a Joppolo

la scoperta

JOPPOLO Nel quadro dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, i militari della Stazione Carabinieri di Joppolo, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Nicotera e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia un 38enne, ritenuto, allo stato degli accertamenti, responsabile del reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L’attività è stata condotta nella mattinata del 30 luglio, nella frazione Caroniti di Joppolo, dove i militari, al termine di un mirato servizio di osservazione, hanno sorpreso l’uomo mentre stava irrigando una coltivazione realizzata su un terreno demaniale. Nel corso dell’intervento sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 10 piante di cannabis indica, dell’altezza media di circa 80 centimetri, nonché il relativo impianto di irrigazione utilizzato per la coltivazione. L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente e il procedimento penale pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato