Aree interne, si parte con l’Alto Tirreno Cosentino: al via interventi per 12 milioni

lotta allo spopolamento

CATANZARO Entra ufficialmente nella fase operativa la programmazione 2021/2027 per l’Area Interna Snai Alto Tirreno Cosentino – Pollino che mobilita risorse per complessivi 12.000.000 di euro. I fondi, stanziati integralmente sull’Azione 5.2.1 del PR Calabria 2021/2027, saranno destinati a un bacino di circa 30.500 abitanti dislocati in 18 Comuni dell’area (Acquaformosa, Aieta, Buonvicino, Firmo, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Morano Calabro, Mormanno, Orsomarso, San Basile, San Donato di Ninea, Saracena, Papasidero, Santa Domenica Talao, Verbicaro).

L’obiettivo

L’obiettivo cardine è il contrasto allo spopolamento attraverso la strategia “Abitare Sostenibile”, un modello che punta sul trinomio Territorio – Prodotto – Uomo per valorizzare i centri storici, potenziare il tessuto imprenditoriale e superare l’isolamento dei comuni montani. Attraverso la visione unitaria “Abitare Sostenibile”, la strategia abbandona la logica degli interventi frammentati a pioggia in favore di un approccio sistemico e policentrico. L’idea forza è la costruzione del “Sistema Integrato di Qualità dell’Alto Tirreno Cosentino -Pollino”, che mira a trasformare le vulnerabilità del territorio (isolamento geografico, calo demografico, invecchiamento della popolazione) in opportunità di sviluppo endogeno, valorizzando il trinomio Territorio – Prodotto – Uomo. Gli interventi previsti includono il potenziamento della sentieristica e della mobilità dolce e sostenibile, il rafforzamento dell’assistenza sociosanitaria domiciliare, la creazione di spazi di aggregazione per ragazzi, l’abbattimento del divario digitale e la promozione di un’offerta formativa extrascolatica pensata per la valorizzazione del territorio. Inoltre, per rafforzare l’attrattività dell’area e facilitare l’insediamento di nuove attività, ben 8 interventi mirano a incentivare la rigenerazione economica e fisica dei borghi, con lavori di riqualificazione urbana dei centri storici, il sostegno alle imprese e la creazione di ambienti di co-working per professionisti e lavoratori che, pur continuando a lavorare, avranno la possibilità di godere della tranquillità e del clima che i paesaggi del Pollino riescono ancora a offrire. Nel dettaglio, i 23 interventi sono equamente bilanciati tra i Servizi essenziali di Cittadinanza (6,14 milioni di euro) e lo Sviluppo Locale Sostenibile (5,86 milioni di euro), Con la successiva sottoscrizione della Convenzione Quadro, i Comuni interessati potranno dare immediato avvio alle procedure di attuazione delle opere e dei servizi previsti.

L’intervento di Gallo

Così l’assessore regionale Gianluca Gallo, delegato alle aree interne, all’atto della firma delle convenzioni oggi in Cittadella: «Abbiamo fortemente voluto questi programmi per le aree interne e li abbiamo promossi attraverso il Ministero per le Politiche di Coesione. Oggi, con l’approvazione del piano, diventano finalmente realtà, consentendo di migliorare i servizi di trasporto, socio-sanitari e scolastici, rafforzando così la qualità della vita. L’obiettivo è sostenere chi continua a vivere e ad amministrare queste comunità, offrendo nuove opportunità per valorizzare e salvaguardare territori che rappresentano una grande risorsa. È stato un lungo percorso di confronto tra i Comuni, che ha portato alla definizione di una strategia condivisa, successivamente approvata dal Ministero. Con questo passaggio conclusivo, i progetti potranno partire a breve». (c. a.)