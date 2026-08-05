Fondo stradale per i piccoli Comuni, il Mit conferma l’avvio dell’iter. «Termini non ancora decorrenti»

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In merito alla comunicazione per lo scorrimento della graduatoria del Fondo Piccoli Comuni, destinato agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, il Mit in una nota precisa che l‘iter amministrativo è pienamente avviato. In particolare, il decreto n. 71 del 31 luglio 2026, con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria, è attualmente al vaglio degli organi di controllo per il completamento delle verifiche previste. I termini per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori non sono pertanto ancora decorrenti e, allo stato, non è richiesto alcun adempimento agli enti beneficiari. Concluso l’iter di controllo, il provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale del MIT. Il Ministero provvederà inoltre a trasmettere tempestivamente una comunicazione formale a tutti gli enti interessati, indicando la data esatta di decorrenza dei termini e i successivi adempimenti.

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