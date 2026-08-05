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Melissa, foto e multe contro chi sporca la città. Il Comune dichiara guerra agli “incivili”

Registrati altri episodi di abbandono di rifiuti, con le immagini che sono al vaglio della Polizia Locale. «La città merita rispetto»

Pubblicato il: 05/08/2026 – 18:56
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Melissa, foto e multe contro chi sporca la città. Il Comune dichiara guerra agli “incivili”
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MELISSA «L’inciviltà non avrà più spazio». L’amministrazione comunale di Melissa dichiara guerra agli incivili che sporcano le vie della città. «Anche in questi giorni le telecamere di videosorveglianza hanno documentato nuovi episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale» è la denuncia del Comune. Le immagini sono al vaglio della Polizia Locale e dei competenti uffici. «Nei confronti dei responsabili saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, comprese le sanzioni amministrative. Chi sporca il nostro paese danneggia l’intera comunità e manca di rispetto ai cittadini che, ogni giorno, conferiscono correttamente i rifiuti e contribuiscono a mantenere Melissa pulita. L’Amministrazione Comunale continuerà senza esitazioni l’attività di controllo, prevenzione e repressione di ogni comportamento illecito. Melissa merita rispetto. Difendere il decoro della nostra comunità è un dovere di tutti».

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