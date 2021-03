Covid, Briatico, Dasà e Gerocarne fuori dalla “zona rossa”

VIBO VALENTIA I comuni di Briatico, Dasà e Gerocarne, escono dalla zona rossa dopo due settimane di isolamento. È quanto stabilisce l’ultima ordinanza del Presidente della Regione Calabria che reca la firma del delegato del soggetto attuatore Fortunato Varone. Da domani i cittadini delle comunità del vibonese passeranno in zona arancione allineandosi al resto della Regione. La decisione di non prorogare l’ordinanza del 2 marzo scorso è stata presa alla luce dei dati confortanti comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia che ha accertato un calo considerevole nel numero dell’incidenza e della prevalenza dei casi di Covid, precisando che a parere dello stesso Dipartimento, non necessitano ulteriori restrizioni dopo la naturale scadenza delle misure fissate con l’Ordinanza n. 9/2021 che cesserà dalle ore 00,01 del 18 marzo 2021. «Per i soggetti positivi ed i contatti stretti – si legge – continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di isolamento/quarantena, ove già disposte e non concluse». Resta invece ancora in zona rossa, prorogata fino al 24 marzo, invece il comune di Sorianello dove si contano 90 positivi (81 le persone risultate positive al test molecolare, 9 al test rapido).