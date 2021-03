Dissequestro del Grande Albergo delle Fate «per consentire le perizie»

CATANZARO «Il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Stefania Caldarelli, ha accolto l’istanza di dissequestro momentaneo dell’Albergo delle Fate per consentire le operazioni peritali commissionate dalla difesa rappresentata dall’avvocato Gennaro Pierino Mellea – si legge in una nota. In particolare, il tecnico si occuperà di realizzare rilevazioni fotografiche. Lo scorso 22 febbraio il “Grande albergo Parco delle Fate di Villaggio Mancuso”, località turistica della Sila Catanzarese da anni in disarmo, è stato sequestrato. Il provvedimento cautelare preventivo – conclude la nota – è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza si disposizione del gip del Tribunale di Catanzaro, Alfredo Ferraro. La struttura, realizzata in legno nei primi decenni del secolo scorso, è conosciuta come uno dei luoghi iconici più celebrati del turismo montano calabrese del secondo dopoguerra»