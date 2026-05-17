Eurovision, vince la Bulgaria. Sal Da Vinci quinto

la classifica

La cantante bulgara Dara ha vinto sabato il 70° Eurovision Song Contest con il suo contagioso inno da festa “Bangaranga”, regalando al Paese dell’Europa sud-orientale la sua prima vittoria in assoluto nella competizione. Il concorrente israeliano Noam Bettan si è classificato secondo dopo una gara a Vienna offuscata da proteste e da un boicottaggio riguardo alla partecipazione del Paese. Dara ha battuto altri 24 concorrenti durante la grande finale di sabato del concorso di musica pop inondato di paillettes. I ritmi contagiosi della canzone e la coreografia ben studiata si sono rivelati un successo sia presso le giurie nazionali dei Paesi partecipanti che presso gli spettatori di tutto il mondo, i cui voti insieme decidono il vincitore. «È incredibile», ha detto Dara durante una conferenza stampa post-spettacolo domenica mattina. «Non so nemmeno cosa stia succedendo».

Quinto Sal Da Vinci

Ha ringraziato «tutti coloro che hanno sentito il bangaranga e si sono sentiti in sintonia con la forza». La 27enne è un nome affermato nel suo paese, ma non era tra le favorite per la vittoria. Tuttavia, “Bangaranga” è il tipo di hit pop che l’Eurovision sa fare così bene, con la sua esortazione irresistibile: «Abbandonati alle luci accecanti. Nessuno dormirà stanotte. Benvenuto alla rivolta». Dara ha parlato della sua lotta contro l’ansia e ha descritto il bangaranga come una forza interiore che permette alle persone di «abbandonare questa maschera della ricerca della perfezione». Ha detto che la canzone si ispira ai kukeri bulgari, uomini in costumi elaborati che eseguono danze rituali per allontanare gli spiriti maligni.La rumena Alexandra Capitanescu si è classificata terza al concorso con la canzone rock “Choke Me”. La star australiana Delta Goodrem si è classificata quarta con l’elegante ballata midtempo “Eclipse”, mentre il crooner italiano SalDaVinci è arrivato quinto con “Per Sempre Si”. Il duo finlandese composto dalla pop star Pete Parkkonen e dalla violinista classica Linda Lampenius, che era il grande favorito nei mercati delle scommesse, si è classificato al sesto posto.

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