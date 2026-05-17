Tajani, Occhiuto e non solo: Forza Italia Calabria celebra un congresso che supera i confini regionali

“grandi manovre” azzurre

LAMEZIA TERME Non sarà importante tanto l’esito, che anzi è scontato – la riconferma dell’attuale segretario regionale – quanto sarà importante, come direbbe Leonardo Sciascia, il “contesto”. Oggi al nuovo Palasport di Lamezia Terme, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia Calabria celebra il primo congresso regionale: non ci sarà alcuna sorpresa, come anticipato già da tempo dal Corriere della Calabria, perché c’è una mozione unitaria che riconfermerà Francesco Cannizzaro alla guida degli azzurri di Calabria dopo che a blindarlo era stato in tempi non sospetti il governatore Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di FI. Congresso unitario dunque, e anche per questo quello della Calabria è uno dei primi che si celebra in Italia nel nuovo corso – quello del rinnovamento del partito in un senso più liberale e riformista – targato Marina Berlusconi. Ma il punto è proprio questo: l’appuntamento congressuale in realtà – spiegano gli analisti – va inquadrato e visto in un orizzonte molto più ampio, che arriva al 2027 e soprattutto travalica i confini regionali per assurgere a rango nazionale. Perché Forza Italia nelle ultime settimane, sotto la spinta della famiglia Berlusconi, è un “vulcano” in azione, al di là delle dichiarazioni di facciata su unità e coesione. E oggi a Lamezia gli attori protagonisti di questa fase ci saranno tutti, da Tajani a Occhiuto, quest’ultimo da tempo indicato anche dagli analisti nazionali come un “papabile” futuro nuovo leader di FI e di recente insieme all’ex collega veneto Luca Zaia lanciato sul punto più alto del palcoscenico nazionale del centrodestra. Ecco perché oggi a contare sarà soprattutto il contesto.

Il contesto

Retroscenstii scatenati a leggere il parterre che accompagnerà Tajani e Occhiuto: da Roma scenderanno per suggellare il congresso unitario calabro il ministro Paolo Zangrillo – quale “ospite d’onore” – e, invitata (quasi) dell’ultima ora, la capogruppo di recente nomina al Senato Stefania Craxi, che presederà la convention. Due profili che non sembrano scelti a caso. Scriveva pochi giorni fa “Il Foglio”: «… Si è sempre scritto che l’elemento di instabilità del governo fosse la Lega ma ora si è aggiunta Forza Italia. Marina Berlusconi incontrerà presto, nuovamente, Occhiuto, e ogni volta che si viene a sapere dei suoi pranzi Tajani cambia umore. Può un segretario di partito fare il vicepremier e occuparsi di chi presiede il congresso in Calabria? È un episodio, ma che descrive alla perfezione l’attuale Forza Italia… Si deve eleggere il nuovo segretario della Calabria e si tratta di una riconferma, una banale riconferma… Era già stata indicata – prosegue Il Foglio – la figura del presidente, la figura che deve alzare il braccio e proclamare Cannizzaro segretario. È il ministro Zangrillo, un altro invidiato perché è nel cuore di Marina. Poi evitare la foto con Cannizzaro, dal partito chiamano in tutta fretta Stefania Craxi…». E’ solo una ricostruzione, ovviamente, ma il contesto è questo. E per questo il congresso regionale di Forza Italia Calabria – che si preannuncia comunque “rutilante” e muscolare com’è nella tradizione azzurra in queste latitudini – probabilmente sarà qualcosa di più di un semplice congresso regionale. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato