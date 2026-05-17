Catanzaro-Palermo, stasera al “Ceravolo” la semifinale che vale il sogno Serie A – PROBABILI FORMAZIONI

la gara di andata

CATANZARO È il giorno delle grandi notti al “Nicola Ceravolo”. Stasera alle 20 il Catanzaro ospita il Palermo nella gara d’andata della semifinale playoff, la terza consecutiva in tre stagioni per i giallorossi, sempre più stabilmente tra le protagoniste della corsa alla Serie A. Un traguardo che in città è diventato ambizione concreta, alimentata dall’entusiasmo di un gruppo che ha saputo ritrovarsi nel momento decisivo.

La squadra di Alberto Aquilani arriva all’appuntamento forte del netto 3-0 sull’Avellino, una prova di forza che ha rilanciato convinzione e autostima, anche grazie al ritorno al gol e alla centralità di capitan Pietro Iemmello. Proprio il numero 9 potrebbe riprendersi una maglia da titolare, con ogni probabilità al posto di Alesi, per guidare un attacco che vedrà ancora Pittarello dal primo minuto. In mezzo al campo spazio alla coppia Petriccione-Pontisso, con quest’ultimo tra i più in forma della squadra.

Di fronte ci sarà il Palermo di Pippo Inzaghi, avversario costruito per il salto di categoria e tra i più attesi di questi playoff. Una sfida che sulla carta presenta un divario tecnico ed economico, ma che il Catanzaro vuole provare a colmare con intensità, identità e soprattutto il fattore “Ceravolo”, dove il pubblico giallorosso è pronto a trasformare lo stadio in una spinta costante per tutti i novanta minuti.

Alla vigilia della partita, gli Ultras Catanzaro hanno diffuso un comunicato dai toni molto netti, chiamando a raccolta la città per una serata definita «Storia». Nel testo, i tifosi hanno sottolineato il divario con il Palermo ma invitano l’ambiente a trasformare il “Ceravolo” in un «catino infernale», dove ogni coro e ogni gesto possano diventare un’arma in più per la squadra. «Non vogliamo spettatori, vogliamo combattenti» è uno dei passaggi centrali del messaggio, che invita i tifosi a vivere la partita con massima partecipazione e intensità.

Nel comunicato non manca un passaggio critico sul tema della gestione dell’ordine pubblico. La tifoseria organizzata ha espresso infatti contrarietà al divieto di trasferta imposto ai sostenitori del Palermo per la gara d’andata e contesta anche le limitazioni che impediranno ai tifosi giallorossi di seguire la squadra nella gara di ritorno in Sicilia. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. All.: Aquilani.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.

Foto Us Catanzaro

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