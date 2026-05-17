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l’incontro
Modena, oggi attesi Mattarella e Meloni
La premier annulla il viaggio a Cipro. Faranno visita ai feriti
Pubblicato il: 17/05/2026 – 9:45
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l Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà oggi, si apprende dal Quirinale, a Modena dove ieri un giovane di 31 anni ha investito alcuni pedoni, ferendone gravemente quattro. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato.
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