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Federico Rampini ricorda le vacanze a Tropea e i viaggi in Calabria: «Posti meravigliosi» – VIDEO

Il giornalista visita lo stand calabrese: «I miei suoceri avevano casa lì e le vacanze erano un classico, c’è un affetto particolare»

Pubblicato il: 17/05/2026 – 10:49
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Federico Rampini ricorda le vacanze a Tropea e i viaggi in Calabria: «Posti meravigliosi» – VIDEO

TORINO Federico Rampini, giornalista e storica firma di Repubblica e Corriere della Sera, al Salone del Libro a Torino ricorda il suo legame con la Calabria, visitata più volte per lavoro, ma anche in vacanza insieme alla famiglia. «I miei ricordi più belli della Calabria sono legati a un passato un po’ più distante, perché i genitori di mia moglie, quindi i miei suoceri, avevano casa a Tropea e quindi le vacanze lì erano un classico nella nostra storia familiare» ricorda Rampini in un video postato dal Sistema bibliotecario lametino. «Sono posti meravigliosi, abbiamo album di foto con i nostri figli a Tropea». Il giornalista è tornato, però, anche per lavoro: «Ho fatto conferenze anche all’Università della Calabria, sono tornato tante volte in Calabria. Però con Tropea c’è un affetto particolare perché è legato a episodi di storia familiare». (redazione@corrierecal.it)

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