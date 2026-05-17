Tragico incidente nella Locride, scontro tra auto e moto: muore un 16enne

il dramma

REGGIO CALABRIA Un tragico scontro tra un’auto e una moto è avvenuto a Bianco, ieri sera, in zona Pardesca, nella Locride. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 16 anni, originario di Ferruzzano. Sul posto sono intervenuti, invano, i soccorsi e le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. «In un momento di indescrivibile ed incommensurabile dolore» ha scritto il Comune sui social, «il Sindaco, l’ Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Ferruzzano si stringono, con sincera e commossa partecipazione, attorno alla famiglia di Bruno, alla madre Carmela, padre Giuseppe ed al fratello Leo, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Una tragedia che lascia sgomenta tutta la cittadinanza e che colpisce profondamente la nostra comunità». (redazione@corrierecal.it)

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