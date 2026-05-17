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Cosenza, Caruso si scaglia contro chi sporca la città: «Inaccettabile, ci vuole senso civico»

Il sindaco: «Noi investiamo risorse, uomini e mezzi per mantenerla pulita. Ma tutto questo non basta senza rispetto delle regole»

Pubblicato il: 17/05/2026 – 9:19
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Cosenza, Caruso si scaglia contro chi sporca la città: «Inaccettabile, ci vuole senso civico»

COSENZA «Ogni giorno giro personalmente per la città per verificare le condizioni di pulizia e decoro urbano. Stiamo investendo risorse, uomini e mezzi per migliorare sempre di più il servizio di raccolta dei rifiuti e continueremo a pretendere il massimo da chi gestisce il servizio». Lo scrive sui social il sindaco di Cosenza Franz Caruso, postando alcune foto di rifiuti gettati per strada: «Ma tutto questo non basta senza il rispetto delle regole e senza senso civico. Vedere buste di spazzatura abbandonate lungo le strade, anche nel centro cittadino, è inaccettabile e danneggia l’immagine della nostra Cosenza. Amare la propria città significa anche mantenerla pulita. Il decoro urbano è una responsabilità di tutti».

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