A Reggio Calabria nasce il “mare senza barriere”, inaugurato il primo pontile accessibile

il progetto

REGGIO CALABRIA Un pontile accessibile, amovibile e pensato per permettere anche alle persone con disabilità motorie di vivere il mare, salire a bordo di imbarcazioni attrezzate e partecipare alle attività nautiche in sicurezza e autonomia. È stato inaugurato a Reggio Calabria il progetto “Pontile per Tutti – Il Mare Senza Barriere”, promosso dalla Lega Navale Italiana presso la propria base nautica dello Sporting Stelle del Sud. L’iniziativa rappresenta un progetto unico per la città dello Stretto, dove finora non esistevano infrastrutture di questo tipo dedicate all’accessibilità al mare. Il pontile galleggiante, completamente amovibile, potrà essere utilizzato anche in altri punti del territorio e funzionerà attraverso un sistema di prenotazione per consentire alle persone con difficoltà motorie di usufruire del servizio in maniera organizzata e inclusiva.

Il progetto

Il progetto è stato sostenuto economicamente dalla Lega Navale Italiana insieme a numerose realtà associative e imprenditoriali del territorio, con un investimento iniziale di circa 16 mila euro. Durante la serata inaugurale, organizzata con un’apericena solidale al tramonto, sono stati raccolti circa 8 mila euro destinati a supportare e consolidare il progetto. L’evento inaugurale è stato reso completamente plastic free grazie alla collaborazione con Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Tutto il materiale utilizzato durante la serata – piatti, bicchieri, posate e allestimenti – era compostabile o privo di plastica monouso, trasformando l’iniziativa in un momento concreto di sensibilizzazione ambientale oltre che sociale.

Un mare più accessibile

«Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto perché racchiude valori che sentiamo profondamente vicini: inclusività, tutela del mare, collaborazione tra realtà del territorio e costruzione di comunità – dichiara Ludovica Monteleone, referente di Plastic Free Onlus per Reggio Calabria –. Rendere il mare accessibile significa abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali e sociali. Aver contribuito a trasformare questa inaugurazione in un evento Plastic Free è stato per noi un modo concreto per unire sostenibilità ambientale e inclusione sociale». L’iniziativa proseguirà anche nei giorni successivi all’inaugurazione attraverso l’open day della Lega Navale, con attività di sensibilizzazione dedicate a studenti, gruppi scout e cittadini. Tra gli appuntamenti previsti anche gli incontri curati da Plastic Free Onlus, che coinvolgeranno oltre cento studenti delle scuole superiori e numerosi partecipanti alle attività aperte alla cittadinanza.

Le realtà che sostengono il progetto

A sostenere il progetto sono state numerose realtà del territorio: Rotary Club Reggio Calabria, Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Rotary Club Reggio Calabria Nord, Rotary Club Reggio Calabria Est, Rotary e-Club 2102 Italia, Rotaract Club Reggio Calabria, Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Fondazione Mediterranea, Cooprogetti, Ortopedia De Stefano, Soseteg Benefit e l’Ordine Cavalleresco Commenda San Niceto di Motta San Giovanni. L’apericena solidale è stata curata da Le Folies, Azienda Vinicola Tramontana e Pastificio Perrone, mentre il dj set è stato offerto da Calabrese Event.

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