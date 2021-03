Reggio, sono 87 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al Gom

REGGIO CALABRIA Sono 87 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: 36 sono in degenza ordinaria nell’Unità operativa di Malattie infettive, 25 in Pneumologia (dei 38 posti disponibili), 19 in Medicina d’urgenza, uno in Ostetricia e ginecologia e 6 in Terapia intensiva (su 12 posti complessivi).

Le vaccinazioni

Ad oggi le dosi di vaccino somministrate dal Gom al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 7.794. Di queste, 5.700 sono prime dosi, 2.094 sono, invece, seconde dosi. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 197 i soggetti sottoposti allo screening per Covid-19. Di questi, 4 sono risultati positivi al test. In seguito a 6 ricoveri, 3 dimissioni e 3 dimissioni all’ospedale di Gioia Tauro.