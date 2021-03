«Dal Pd calabrese piena solidarietà al procuratore Gratteri ed alla redazione di Presa diretta»

LAMEZIA TERME «Il Partito democratico della Calabria esprime piena solidarietà alla redazione di Presa diretta e al Procuratore generale di Catanzaro Nicola Gratteri». E’ quanto sostiene in una nota, il commissario del Pd calabrese Stefano Graziano. «E’ dovere del servizio pubblico informare e la puntata sulla ‘ndrangheta ha contributo a rompere il silenzio su un tema scottante come l’ingerenza, la pervasività nella società calabrese delle cosche. Portare all’attenzione nazionale queste questioni non rappresenta un processo mediatico».