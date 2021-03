Serie B, ennesimo pareggio del Cosenza. A Reggio Emilia finisce 1-1

REGGIO EMILIA Un punto a testa nello scontro salvezza tra Reggiana e Cosenza: i granata di casa meritavano qualcosina in più, avendo proposto per quasi tutta la partita, col Cosenza che ha badato maggiormente alla fase di contenimento. L’inizio, però, ha il marchio dei calabresi, che dopo 5′ potevano essere già avanti 2-0: prima Gliozzi segna da un metro approfittando di una dormita della difesa reggiana, e poi sempre Gliozzi colpisce un palo doppio, con la palla che ha attraversato tutta la linea di porta senza varcarla. Alvini, moto arrabbiato, fa un cambio tattico già al 13′, levando Del Pinto per Lunetta. I granata passano dal 4-3-1-2 al 3-5-2 e da ora alla fine prendono in mano le redini della gara. Nella ripresa un brutto episodio, quando al 64′ Ajeti innervosito colpisce Gliozzi, con l’attaccante costretto ad uscire in barella dopo aver perso per qualche secondo i sensi. Per il difensore solo giallo. Al 76′ il meritato pari di Varone, l’ex della gara, con una gran botta da fuori. All’81’ Varone sfiora la doppietta, mancando una grande occasione da dentro l’area, e allo scadere e’ super Venturi su un tiro di Trotta.

Il commento di Occhiuzzi