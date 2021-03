Bossi: «Tutta Crotone vicina a Simy»

CROTONE «Ancora una volta, purtroppo, registriamo un vergognoso episodio ai danni di un calciatore del Crotone Calcio. Ancora più inqualificabile perché rivolto a suo figlio». Luca Bossi, assessore allo Sport del Comune di Crotone. «Esprimere vicinanza e solidarietà a Simy – aggiunge – è un sentimento che sentiamo doveroso così come apprezziamo la sua immediata denuncia. L’ esempio di questo giovane uomo, diventato ormai crotonese, è da seguire».

Secondo Bossi, «bisogna denunciare e non girare la testa dall’altra parte». «È anche un monito – sottolinea l’assessore comunale – a fermare questa spirale di violenza verbale che è diventata insostenibile. Che sia un uomo pubblico o un cittadino qualsiasi a subirla l’Amministrazione di Crotone non tollera e non tollererà mai alcun episodio di violenza né fisica né tantomeno verbale: razzismo, bullismo, sessismo o altro». «A Simy, al suo bambino, alla sua famiglia – conclude Bossi – la piena solidarietà personale, del sindaco e della nostra comunità».