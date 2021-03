Patuanelli: «Sulla Calabria accordo possibile con Pd e Leu»

ROMA L’asse con la Lega “non esiste”, l’orizzonte del M5s resta l’alleanza con il Pd. Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli sul Corriere della Sera. Sulla “rottamazione” delle cartelle nel “decreto Sostegni” afferma che «non c’è stato alcun asse e nessun braccio di ferro, semplicemente la Lega non voleva accettare la mediazione di Draghi, che io ho accolto ritenendola di buon senso. Smentisco di aver dato battaglia per togliere i 30 mila euro. Non esiste un asse gialloverde e voglio dirlo molto chiaramente, io sono stato uno dei fautori del governo con il Pd nel 2019 e resto convinto della necessità dell’asse tra M5s, Pd e Leu».

Tornando al decreto «penso sia un provvedimento equilibrato, dove trovano risposte le fasce più fragili, dall’ulteriore finanziamento al reddito di cittadinanza, ai sostegni alle imprese. Nel mio piccolo, bene anche i 450 milioni per l’agricoltura, tra fondo filiere e decontribuzione».

Nostalgia di Conte? «La pandemia è la stessa, il Paese è lo stesso, non è che ci si possa inventare cose tanto diverse da quelle che abbiamo sempre fatto. Vale anche per l’emergenza sanitaria. Lo schema resta quello».

La situazione in casa 5S: «I parlamentari non li vedo agitati, certo sono in trepidante attesa di ciò che Conte vorrà proporre al Movimento. Vedo fermento, tensione positiva e slancio. Sono convinto che Giuseppe stia lavorando per proporre la migliore soluzione».

L’alleanza con il Pd: «Si parte da Roma, nella misura in cui per noi è irrinunciabile la candidatura di Virginia Raggi a sindaco. Dopodiché ritengo che in Calabria e in tutte le città in cui sia possibile debba esserci l’accordo. Per me è la logica prosecuzione del rapporto politico con le forze con cui da un anno e mezzo stiamo governando».