Corigliano, inseguito getta la droga dal finestrino. Fermato dai Carabinieri

CORIGLIANO ROSSANO Attimi di follia quelli vissuti nella serata di venerdì scorso, quando i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro sono riusciti a fermare, dopo un rocambolesco inseguimento, un 33enne coriglianese, che non si era fermato all’alt imposto dai militari ed era fuggito. Alle ore 20, in Via Fontanelle una pattuglia della Stazione di Corigliano Calabro incrociava una Alfa Romeo 147 che correva a velocità folle. Durante l’inseguimento, il fuggitivo, arrivato all’altezza della rotonda di Walt Disney, decelerava e credendo di non essere visto, si sbarazzava dal finestrino di un involucro contenente droga. Un’altra pattuglia ha partecipato all’inseguimento contribuendo a fermare la corsa del 33enne. L’involucro recuperato, invece, conteneva cinque grammi di marijuana pronta per la vendita e sottoposta a sequestro penale. Il 33enne aveva un tasso alcolemico nel sangue nei limiti di legge, mentre lo stesso si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti per appurare se avesse fatto un uso recente di droga e per tale motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Il giovane è stato deferito in stato di libertà anche per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.