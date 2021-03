«Draghi non dimentichi il Sud»

Recovery Plan

In queste ore assieme ad alcuni sindaci e rappresentanti di associazioni e forze sociali

di Calabria e Sicilia abbiamo assunto l’iniziativa di riproporre all’attenzione del nuovo

Governo guidato dal Professor Draghi la necessità di affrontare nell’ambito del

Recovery Plan il drammatico problema dell’ammodernamento infrastrutturale del

Sud ed in particolare di due regioni quali la Calabria e la Sicilia che come è noto

rimangono in una condizione di più accentuata marginalità anche in considerazione

della inadeguata ed arretrata rete di collegamenti.

Ho già sentito numerosi sindaci di Calabria e Sicilia che hanno aderito convintamente

all’iniziativa.

La proposta di Recovery Plan che il Governo dovrà presentare alla Ue entro il 30 Aprile

rappresenta un’occasione irripetibile per i prossimi cinquant’anni al fine di affrontare

e risolvere nodi strutturali che sono alla base degli squilibri territoriali, ma anche

economici e sociali del nostro Paese.

Riteniamo di vitale importanza assumere in detta proposta le problematiche relative

all’ammodernamento infrastrutturale del Mezzogiorno con particolare riferimento al

prolungamento dell’Alta Velocità ferroviaria (a 300 km/h) sulla Salerno / Reggio

Calabria e quindi sulla Messina /Catania / Palermo; alle grandi infrastrutture portuali

del Sud Gioia Tauro, primo porto container italiano, Augusta secondo porto

industriale italiano e tutti gli altri porti commerciali nazionali localizzati nelle Regioni

del Mezzogiorno; ai grandi sistemi autostradali jonico e tirrenico e le principali

trasversali.

Su questi temi si è aperto in grande dibattito con un appello lanciato dalla Svimez e

dalla Fondazione Per, riguardo all’assenza di una visione per il Sud, con l’indicazione

di grandi temi su cui il Pnrr potrebbe intervenire in modo decisivo: Alta Velocità (300

km/h), grandi infrastrutture portuali, Zone economiche speciali.

Destinare risorse per la realizzazione di un piano di ammodernamento infrastrutturale

del Sud rientra appunto tra gli obiettivi prioritari per i quali l’Europa ha destinato

importanti risorse al nostro Paese attraverso il Next Generation Ue.

Realizzare l’Alta velocità (300 Km/h) tra Salerno/Reggio Calabria e

Messina/Catania/Palermo deve costituire una priorità ineludibile. Abbattere le

distanze nella mobilità di persone e merci ed uscire dalla perifericità dando pari

opportunità ai territori e alle imprese è una condizione imprescindibile per affrontare

e risolvere davvero con serietà e concretamente la “questione meridionale”.

In questo quadro la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina

diventa una scelta coerente e funzionale ad un disegno di grande impatto e valenza

strategica.

La distanza tra Roma e Milano come quella tra Roma e Reggio Calabria deve essere

percorsa nello stesso tempo. Per questo non bisogna alimentare equivoci o peggio

ricorrere a furbizie dialettiche, di cui è ampiamente lastricata la storia del

Mezzogiorno, come quella di rappresentare ”il potenziamento con caratteristiche ad

alta velocità” che prevede un massimo di 200 km/h, come alta velocità vera e propria

a 300 Km/h, in funzione tra Milano/Salerno e programmata per le tratte

Venezia/Trieste, Napoli/Bari, Brescia/ Verona /Padova.

È necessaria, quindi, una impostazione chiara che può essere assunta tenendo conto

del documento elaborato dai docenti ordinari delle facoltà di Ingegneria di sei

Università siciliane e calabresi e che costituisce un rigoroso contributo tecnico

analitico con particolare riferimento alla sostenibilità degli investimenti necessari

infrastrutture basilari per la crescita di due regioni del Sud, Calabria e Sicilia nelle quali

vivono sette milioni di italiani, e necessarie per affermare e consolidare un ruolo

centrale del nostro Paese nel contesto del bacino euro – mediterraneo.

È questa una condizione per creare opportunità di crescita e per spezzare la spirale

che spinge tanti nostri giovani fuori dalla loro terra. Il futuro dei nostri territori passa da qui.

*ex presidente della Giunta regionale