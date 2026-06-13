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L’emergenza

Incendio, 700 turisti evacuati dal camping Riva di Ugento

Attivati tre Canadair della flotta antincendio di Stato di stanza a Lamezia Terme

Pubblicato il: 13/06/2026 – 19:00
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Incendio, 700 turisti evacuati dal camping Riva di Ugento
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LECCE Sono circa 700, secondo la Protezione civile della Puglia, le persone complessivamente evacuate dal camping Riva di Ugento e dal resort Vivosa, a Ugento (Lecce), a causa dell’incendio divampato nell’area del Parco naturale regionale Litorale di Ugento che è attualmente in fase di contenimento ed è stato circoscritto. I turisti attendono nelle loro auto sulla litoranea e su altre strade l’avviso per rientrare. La sala operativa unificata permanente (Soup) della Protezione civile Puglia sta coordinando le squadre a terra dei volontari della Protezione civile regionale e dell’Arif-Agenzia regionale attività irrigue e forestali, a supporto dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri forestali. La Soup ha attivato tre Canadair della flotta antincendio di Stato di stanza a Lamezia Terme che stanno operando ormai da diverse ore. Il forte vento e la vicinanza delle strutture turistiche hanno sicuramente reso più complicato l’intervento ma la Protezione civile regionale in alcuni punti sta già provvedendo all’attivazione delle fasi di bonifica dell’incendio. La situazione è stata seguita direttamente dal presidente Antonio Decaro che si è confrontato con il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, e con il capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e dall’assessore regionale alla gestione delle emergenze, Debora Ciliento. ”La collaborazione tra le forze del sistema di Protezione civile, dei Vigili del fuoco e dell’Arif – ha detto Ciliento – ha permesso di intervenire con efficacia, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Ci aspetta una stagione AIB sicuramente impegnativa, che richiederà cooperazione e uno sforzo unitario per tutelare il territorio e le persone. Lavoriamo insieme per affrontare e risolvere le criticità. In queste ore le polemiche devono lasciare spazio solo all’impegno comune e al ringraziamento accorato a tutte le squadre che hanno operato e che sono ancora sul campo”. Il presidente Decaro e l’assessore Ciliento hanno espresso vicinanza alle comunità e alle persone colpite.

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