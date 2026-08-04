Rossano, droga e cellulare nascosti in un pacco per un detenuto: blitz della polizia penitenziaria

l’operazione

CORIGLIANO ROSSANO Brillante operazione della polizia penitenziaria del reparto di Rossano che, a seguito di un’attività investigativa, ha rinvenuto e sequestro un telefono cellulare ed oltre 700 g di probabile sostanziale stupefacente, abilmente occultata negli alimenti contenuti in un pacco destinato ad un detenuto. “È plausibile immaginare – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – che la sostanza, parte della quale suddivisa ed occultata all’interno di gaudi di noci, potesse servire per concederne l’uso o la cessione onerosa ad altri reclusi. È importante comprendere queste dinamiche oramai comuni a tutti gli istituti di pena, ma è altrettanto importante l’opera di prevenzione che svolge la polizia penitenziaria, con pochi mezzi e pochissime risorse, per il contrasto all’ingresso fraudolento anche dei telefoni cellulare. Per una più efficace prevenzione – prosegue i sindacalisti – sarebbe opportuno schermare gli istituti, in modo da rendere inefficace l’uso dei telefoni. Solo così si potrebbe fermare definitivamente l’ingresso illegale dei telefoni cellulari in carcere; cosa che, peraltro, costituisce reato. Un reato la cui introduzione nel codice penale, avvenuta nel 2020, art 391 ter, non ha però sortito l’effetto deterrente sperato. Apprezziamo l’iniziativa del governo e del parlamento che ha portato alla recente approvazione della legge che consente ai tossicodipendenti di poter accedere a misure restrittive esterne al carcere”.

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