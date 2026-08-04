Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

i controlli

Serra San Bruno, quasi 50 chili di materiale pirotecnico in un negozio: scatta la denuncia

Disposta l’immediata distruzione del materiale esplodente da parte degli artificieri

Pubblicato il: 04/08/2026 – 21:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Serra San Bruno, quasi 50 chili di materiale pirotecnico in un negozio: scatta la denuncia
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

SERRA SAN BRUNO Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Serra San Bruno, nell’ambito dei controlli amministrativi sul territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio commerciale per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente. Il provvedimento è scaturito da un controllo amministrativo effettuato nella mattinata del 3 agosto, durante il quale gli operatori hanno accertato la detenzione illecita di materiale pirotecnico. In particolare, è stato sequestrato il seguente materiale: 8 batterie pirotecniche di categoria F2 da 100 colpi e 18 batterie pirotecniche di categoria F2 da 25 colpi dal peso complessivo lordo di 49,400 kg e una massa attiva esplodente pari a 7,448 kg L’Autorità Giudiziaria procedente ha disposto l’immediata distruzione del materiale esplodente per il tramite degli artificieri della Polizia di Stato.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
CRONACA
materiale pirotecnico
SERRA SAN BRUNO
Categorie collegate
Cronaca
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x