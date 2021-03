Riaperto il caso sul furto delle reliquie di San Francesco di Paola

PAOLA «Che fine hanno fatto una antica croce e il busto argenteo di San Francesco di Paola portati via dal Santuario di Paola nel 1983? Qualcuno li ha visti?». La redazione di “Chi l’ha Visto?”, programma in onda su Rai Tre, accende i riflettori sulla sparizione di alcuni oggetti sacri trafugati nel Santuario di Paola, in provincia di Cosenza. Del caso si occupano, i Carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale. I Frati Minimi del Santuario di Paola insieme al loro Correttore, padre Francesco Trebisonda, e al sindaco di Paola, Roberto Perrotta, hanno manifestato – nei giorni scorsi – «vivo apprezzamento al generale dei carabinieri Roberto Riccardi per la riapertura dell’azione investigativa sul furto sacrilego del 1983 che interessò le reliquie di San Francesco di Paola, indagine ripresa dal comandante Taglietti e dalla sua Squadra».

«Non abbiamo mai perso la speranza»

Dal giorno dello sciagurato furto, i Frati Minimi fanno sapere che «non hanno mai perso le speranze del ritrovamento e pertanto, non possono non benedire l’iniziativa messa in atto dalle Forze dell’ordine. Unitamente a tutti i devoti di San Francesco sparsi in Italia e nel Mondo, auspicano, pertanto, la buona riuscita delle indagini e fanno partire anche loro un appello importante, affinché si collabori con tutte e le forze e con ogni mezzo per far ritornare il bottino disgraziatamente trafugato nel 1983. I reliquiari all’epoca rubati, sono molto preziosi».