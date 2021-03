Autobomba a Limbadi, spunta un nuovo collaboratore di giustizia

CATANZARO Nel corso del processo sull’autobomba che il 9 aprile 2018 ha ucciso a Limbadi il 42enne Matteo Vinci, spunta il nome di un nuovo collaboratore di giustizia. Si tratta di Walter Loielo, 23 anni, di Gerocarne, il quale in un verbale reso il 20 marzo scorso ha parlato con i magistrati della Dda di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, di circostanze relative alla posizione di Antonio Criniti e Filippo De Marco, accusati di essere gli esecutori materiali dell’omicidio di Vinci. Il pentito, si è appreso oggi in udienza, avrebbe riferito circostanze relative a un attentato con un ordigno esplosivo che Loielo collega all’agguato a Matteo Vinci. Il verbale è stato oggi esibito in aula dal pm Andrea Mancuso. Il Corte d’Assise, presieduta dal Alessandro Bravin, ha inoltre dato mandato al perito Maria Tucci di trascrivere nuove intercettazioni ambientali e telefoniche relative all’attentato.

Nel corso della prossima udienza, il 27 aprile, verranno ascoltati il collaboratore e gli imputati.

Walter Loielo l’occultamento del cadavere del padre

Walter Loielo è indagato perché accusato dell’occultamento del cadavere del padre Antonio, seppellito tra i boschi di Ariola alla periferia di Gerocarne. E non restano molti dubbi, a questo punto, sul fatto che sia stato lui a far ritrovare il corpo del genitore. Il cadavere dell’uomo, che era scomparso nel 2017, è stato trovato novembre 2020 nei boschi di Ariola, alla periferia di Gerocarne. Sarebbe stato proprio Walter Loielo a guidare gli investigatori, coordinati dal procuratore di Vibo, Camillo Falvo, negli intricati sentieri di Ariola fino al luogo in cui era stato seppellito il padre. Per l’omicidio di Antonio Loielo è accusato il fratello del nuovo collaboratore di giustizia, Ivan Loielo. (a.truzzolillo@corrierecal.it)