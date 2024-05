Strage in Papua Nuova Guinea, frana su un villaggio: 700 vittime

La tragedia

PORT MORESBY Potrebbero essere più di 670 le vittime della frana che l’altro ieri ha travolto il villaggio di Kaokalam, nella provincia di Enga, circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale Port Moresby. Lo ha dichiarato all’emittente australiana “Abc” il capo della missione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nel Paese, Serhan Aktoprak. Piu’ di 4.000 persone sono state colpite direttamente dal disastro e hanno bisogno di aiuto; circa 1.250 sono stati evacuati. Il governo ha inviato squadre di soccorso. Le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative stanno fornendo assistenza. La natura del terreno rende difficile l’intervento dei soccorritori. La consegna di beni di prima necessita’, inoltre, ha incontrato ostacoli a causa di scontri tribali nel corso nel villaggio di Tambitanis, lungo il percorso del convoglio umanitario. Il governo della vicina Indonesia ha espresso cordoglio per le vittime e auspica il salvataggio dei dispersi.

