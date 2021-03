Dopo le accuse mosse nei confronti del Rotary nel corso della trasmissione di La7, “Non è l’Arena”, secondo la quale una cinquantina di persone, con una delibera di marzo, esponenti dell’associazione Lion e Rotary, starebbero portando avanti un’attività di volontariato e per questo sarebbero già stati vaccinati:

«Quale delegato del Governatore Distrettuale del Rotary International, il Prof. Alfredo Focà ha firmato con il Presidente f.f. Spirlì un protocollo d’intesa tra il Distretto Rotary 2100 (Calabria Campania, territorio di Lauria) su un impegno dei volontari del Rotary, prevalentemente medici, nella campagna vaccinale ancora non programmata né avviata. Il protocollo prevede un corso di preparazione per gli operatori volontari, l’aggiornamento dei protocolli previsti dalle varie case produttrici di vaccini, la copertura assicurativa per gli operatori non coperti, etc. È previsto un impegno assolutamente volontaristico dei medici rotariani, senza alcun impegno di spesa da parte della Regione un impegno dei volontari nella somministrazione del vaccino che va ad affiancarsi alle Istituzioni/strutture a ciò designate come ad esempio i Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria in funzione delle esigenze del territorio e delle strutture dipendenti da tali Dipartimenti. Gratuitamente, senza vantaggi, e senza togliere lavoro a medici, farmacisti, giovani medici, specializzandi, etc.

Il Rotary International ha una lunga tradizione di “service” autofinanziato, attuato dai volontari rotariani gratuitamente e senza vantaggi di alcun genere, neanche saltare la fila in aeroporto!

Il motto dei Rotariani è “Service above self”: “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e tutti i rotariani lo rispettano, spesso finanziano essi stessi i progetti di service.

Il Rotary è stato il promotore delle campagne di vaccinazione antipolio in tutto il mondo ed i rotariani accanto organizzazioni governative (come OMS, UNICEF ed altre) hanno somministrato miliardi di dosi di vaccino antipolio a tutti i bambini del mondo fino a raggiungere la eradicazione del virus poliomielitico. Il dott. Totò Amoruso, dott. Pasquale Cama, il prof. Alfredo Focà, calabresi, hanno fatto parte di un gruppo di vaccinazione in India.

Il Rotary si è fatto promotore dell’assegnazione del Premio Nobel alla Memoria ad Albert Bruce Sabin che non ha brevettato il suo vaccino, rinunciando ad incredibili guadagni, per fare un “dono” a tutti i bambini del mondo. Tra i tantissimi premi assegnatigli in vita non ha avuto il Premio Nobel; proporlo ora sarebbe una bella lezione per tutti quelli che stanno lucrando eccessivamente sulla pandemia Covid».