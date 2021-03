Carolei, il sindaco sbotta: «Non abbiamo notizie della seconda dose del vaccino»

CAROLEI Che fine hanno fatto i vaccini in provincia di Cosenza? Se lo chiede il sindaco di Carolei, Francesco Iannucci. Il suo comune è stato tra i più virtuosi, completando in tempi record la prima fase della campagna di vaccinazione. Il 26 marzo dovrebbe partire la seconda fase, quella del richiamo dedicata agli over 80 che già hanno ricevuto una dose del siero Pfizer. Il condizionale è d”obbligo perché come sostiene al Corriere della Calabria, il primo cittadino: «i nostri concittadini ci stanno contattando per conoscere la data di inoculazione della seconda dose ma nessuno pare abbia notizie in merito alla disponibilità delle dosi e sui tempi di consegna» Il sindaco fa sapere che «ad oggi, nonostante le pec e le decine di telefonate, nessuno conosce la data di consegna delle secondi dosi». «E’ una vergogna – aggiunge – l’organizzazione delle vaccinazioni fa acqua da tutte le parti, non solo in Calabria e non solo a Cosenza ma la cosa più assurda è che gli uffici preposti non riescono a dare alcuna risposta». «I vari Commissari e sub commissari – continua – hanno dichiarato che i vaccini Pfizer necessari per i richiami ci sono, ma i dirigenti Asp mi rispondono che non ne sono a conoscenza». «Per garantire la seconda dose ai nostri concittadini dovremo mettere in moto tutta la macchina operativa (medici di base, protezione civile, autombulanza) e non possiamo farlo in poche ore». (f.b.)