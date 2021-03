Furto con spaccata ai danni di un’armeria di Rende

RENDE Il secondo episodio di furto con spaccata in una armeria della zona urbana Rende-Cosenza. Ad essere presa di mira, l’armeria Gentile situata in via Alessandro Volta a Quattromiglia di Rende, specializzata nella vendita di fucili sportivi, armi e munizioni. Alcuni ignoti avrebbero utilizzato un’auto per sfondare le saracinesche del negozio portando via quanto possibile prima di darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rende guidati dal capitano Maria Chiara Soldano. Solo qualche settimana fa, a Cosenza, i malviventi avevano preso di mira l’armeria “Diana Sport” situata a piazza Loreto. Ignoti erano riusciti a portare via fucili, pistole e munizioni. Dai controlli effettuati all’indomani del furto, avvenuto lo scorso 30 gennaio, l’armeria è poi risultata non ottemperante alle previste prescrizioni per il rilascio. Il 15 marzo scorso, invece, un altro furto con spaccata era tato registrato a Rende ai danni di un negozio di abbigliamento nella piazza antistante il Centro Commerciale Metropolis. In quell’occasione i carabinieri riuscirono a rintracciare immediatamente i responsabili e recuperare la refurtiva.