Sellia Marina, l’inaugurazione di un locale si trasforma in una violenta rissa tra giovani: 7 denunce

la ricostruzione

SELLIA MARINA Una violenta rissa, avvenuta a Sellia Marina nella notte del 31 maggio, ha portato alla denuncia di sette persone, tra cui due minorenni. L’accusa è di rissa e ubriachezza, dopo il violento scontro scoppiato per futili motivi durante la serata di inaugurazione di un locale di intrattenimento.

La ricostruzione

In particolare, i militari, intervenuti su segnalazione al 112 per musica ad alto volume, si sono trovati di fronte a circa cento persone in forte stato di agitazione e a una situazione di generale parapiglia. Nella confusione, i Carabinieri hanno soccorso una 24enne in condizione di evidente alterazione alcolica, affidandola al 118. Proprio nel tentativo di chiarire cosa fosse accaduto alla ragazza, trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Catanzaro e successivamente dimessa senza conseguenze, i militari hanno avviato immediati accertamenti sul posto. Attraverso l’acquisizione di prime testimonianze e la visione dei sistemi di videosorveglianza, è emerso un quadro ben più complesso: poco prima del loro arrivo, infatti, si era scatenata una violenta rissa che aveva coinvolto due distinti gruppi di giovani.

La rissa originata per futili motivi

Vista la gravità dei fatti, la Centrale Operativa del Comando Provinciale ha immediatamente coordinato l’invio di rinforzi. Sul posto sono confluite diverse pattuglie della Compagnia di Sellia Marina che hanno riportato definitivamente la calma. Le articolate indagini successive hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica della rissa, originata per futili motivi ed evidentemente agevolata dall’uso dall’alcol, portando alla denuncia in stato di libertà di tutti e sette i partecipanti. A seguito della colluttazione, un uomo e i suoi due figli minori sono ricorsi alle cure mediche, riportando lesioni guaribili tra i 2 e i 7 giorni. (redazione@corrierecal.it)

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