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inchiesta sul ponte

Miele si dimette da presidente del Collegio revisori del Csm

La decisione dopo le indagini sull’opera

Pubblicato il: 11/06/2026 – 11:24
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Miele si dimette da presidente del Collegio revisori del Csm
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Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e indagati nell’ambito dell’inchiesta sul Ponte sullo Stretto, si è dimesso dall’incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Csm. Lo apprende l’Ansa da fonti interne al Consiglio superiore della magistratura. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l’incarico per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito; da marzo del 2026 il plenum aveva invece deliberato un compenso lordo di 27mila euro l’anno.

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