Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
inchiesta sul ponte
Miele si dimette da presidente del Collegio revisori del Csm
La decisione dopo le indagini sull’opera
Pubblicato il: 11/06/2026 – 11:24
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e indagati nell’ambito dell’inchiesta sul Ponte sullo Stretto, si è dimesso dall’incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Csm. Lo apprende l’Ansa da fonti interne al Consiglio superiore della magistratura. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l’incarico per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito; da marzo del 2026 il plenum aveva invece deliberato un compenso lordo di 27mila euro l’anno.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali