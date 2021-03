Il Pd di Crotone prova a ricompattarsi

CROTONE Prove tecniche per far ripartire il Partito democratico nella provincia di Crotone. Il commissario regionale Stefano Graziano ha convocato un incontro con i rappresentanti delle aree del Pd presenti nella provincia di Crotone, con il proposito di individuare una soluzione che possa determinare il rilancio del partito. All’incontro, tenutosi oggi pomeriggio (ore 16) a Gizzeria, hanno partecipato l’ex sindaco di Crotone Peppino Vallone, Pepè Corigliano, Sergio Contarino, Mario Galea e Leo Barberio. Erano presenti tutti i rappresentanti delle varie sensibilità, meno una. Ha, infatti, declinato l’invito l’area che fa riferimento a Giuseppe Dell’Aquila, che annovera tra le proprie fila Simona Mancuso, componente dell’assemblea nazionale del partito. Quest’area ha deciso di non prendere parte alla riunione voluta da Graziano. Non erano nemmeno presenti la segretaria cittadina Antonella Stefanizzi e il commissario provinciale Franco Iacucci. Su Stefanizzi si racconta che potrebbe non essere più gradita a coloro che sino ad ora l’hanno sostenuta e il punto di riferimento di quest’area diventerebbe così l’ex consigliere comunale Mario Galea. Se questa notizia dovesse trovare conferma, Stefanizzi potrebbe non avere più la rappresentanza politica che ha avuto negli ultimi anni. Quello tenutosi oggi a Gizzeria non viene catalogato come un incontro ufficiale, ma semplicemente come il primo tentativo messo in campo per capire se nella provincia pitagorica c’è ancora voglia di ricucire il partito e riaprire le sedi. Mentre l’assenza di Stefanizzi ha una chiave di lettura tutta politica e proiettata verso una nuova collocazione della segretaria cittadina, quella del commissario provinciale Iacucci è del tutto giustificata. Iacucci non sarebbe messo in discussione e potrebbe essere impegnato nella prima fase della ricostruzione del Pd per poi cedere il posto all’elezione degli organismi. Sempre che le correnti che hanno agitato la vita interna al Pd nel recente passato, possano riescano a trovare le ragioni per sotterrare l’ascia di guerra e riprendere le attività di questo partito che, alle ultime elezioni comunali. nella città pitagorica non è riuscito a presentare né una lista e né un candidato a sindaco. Dopo le elezioni il Pd è andato in letargo proprio per le guerre interne e i colpi bassi che i dirigenti si sono inflitti senza risparmiarsi e ora si tenta di riprendere le fila. I segnali che arrivano dalla riunione di oggi non sono negativi.