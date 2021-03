Giovane militare travolto e ucciso a Messina

COSENZA Un giovane militare che prestava servizio a Cosenza è deceduto ieri sera a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la A20 a Messina in direzione Palermo. Si tratta di Riccardo Maestrale, 22 anni. Il giovane sarebbe stato travolto assieme al fratello mentre si erano fermati per prestare soccorso all’incidente che ha coinvolto un Tir e una Toyota Rav 4 andata completamente distrutta nello scontro.

Da una prima ricostruzione di quanto avvenuto i due accortisi dalla gravità dell’incidente sono scesi dalla loro vettura, una Peugeot 208, me raggiungere i feriti. Ma sarebbero poi stati investiti da un’altra vettura sopraggiunta sul posto.

Inutile la corsa in ospedale, per il 22enne non c’era più nulla da fare. Il fratello, invece, si trova ricoverato all’ospedale di Messina.