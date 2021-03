Nuovo “blitz” di Morra (in tuta e cappuccio) all’Asp di Cosenza

COSENZA Non si spengono le polemiche sul blitz a sorpresa compiuto negli uffici della centrale operativa territoriale dell’azienda sanitaria di Cosenza, in contrada Serra Spiga (qui la notizia), dal presidente della commissione Antimafia Nicola Morra. Questa mattina, il senatore grillino, ha deciso di ritornare (sempre a sorpresa) e indossando una tuta nera con tanto di cappuccio, a visitare i locali dell’Usca e del punto vaccinale di via degli Stadi a Cosenza. Ancora una volta, Morra avrebbe deciso di sollecitare l’intervento del commissario dell’Asp di Cosenza, La Regina, impegnato però nella riunione con Figliuolo, Curcio e Spirlì nella sede dell’ospedale da campo di Cosenza. Secondo Morra, erano troppe le persone presenti nello stesso luogo, con il chiaro rischio di assembramenti. Oggi, infatti, erano previste sia la somministrazione dei vaccini ai pazienti over 80, sia l’esecuzione dei tamponi molecolari. (f.b.)