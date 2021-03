«Bene sulle seconde case», Magorno elogia (per la seconda volta) Spirlì

CATANZARO «Bene il presidente f.f. della Calabria sulle seconde case. Si tratta di una decisone giusta volta a tutelare la nostra regione che, in questi giorni, vive momenti delicati. La sfida al #Covid19 passa anche da questi provvedimenti che non si possono sbagliare». Lo scrive su facebook il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno. Nei giorni scorsi Magorno aveva espresso già apprezzamento per la richiesta da parte di Spirlì, della Lega, dell’azzeramento del debito sanitario avanzata al governo nazionale.