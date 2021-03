Covid, positivi 4 giovani della “primavera” del Cosenza Calcio

COSENZA Salgono i contagi in provincia e in particolare nell’area urbana di Cosenza. Secondo quanto si apprende, ci sono diversi focolai sviluppatisi all’interno di centri dove si svolgono attività sportive. In particolare, sono stati eseguiti tamponi molecolari su venti ragazzi appartenenti alla “primavera” del Cosenza calcio, di questi 4 già risultati positivi. Tutti i ragazzi sono in quarantena fiduciaria. Inoltre, 15 persone che si allenano in una struttura sportiva a Rende, dove si svolge regolarmente attività, sono risultate

positive al coronavirus.