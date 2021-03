Cosenza, via libera all’ampliamento della rete ciclabile

COSENZA «Ieri la Giunta comunale, da me presieduta, ha approvato il progetto relativo all’ampliamento della rete ciclabile della città di Cosenza. Il progetto, finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le ciclovie urbane riguarda una serie di interventi per l’armonizzazione dei diversi tratti di ciclopolitana presenti sul territorio comunale. Obiettivo è anche quello di migliorare la sicurezza stradale, massimizzando le condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti, e garantire una maggiore capillarità al sistema di mobilità sostenibile». Lo scrive su Facebook il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che continua: «Con l’intervento di ampliamento vengono integrati i lavori già realizzati dall’Amministrazione comunale per la mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità della vita. L’importo totale dei nuovi lavori, suddivisi in due lotti, è di 238.668,14 euro. Per il primo lotto, le procedure sono in uno stadio più avanzato e i lavori verranno eseguiti nel mese di aprile. Su Via Sertorio Quattromani, il progetto prevede la posa di un cordolo a protezione della pista ciclabile dal traffico veicolare e l’utilizzo di tutta la carreggiata stradale per migliorare l’attuale viabilità a doppio senso. Questo nodo diventa un vero e proprio punto intermodale in quanto, una volta parcheggiata l’auto, ci si potrà muovere all’interno della città, con il sistema sharing che integra bike, scooter e monopattini, oppure utilizzando gli autobus elettrici che partiranno dalla vicina Piazza Mancini». Altro intervento sarà realizzato con il collegamento dall’incrocio Viale Parco–Via Girolamo Marafioti fino a Via Giulia, in modo da garantire la continuità ciclabile fino a Piazza Giacomo Mancini, dove, per un brevissimo tratto, sarà interessata anche Via 24 Maggio.

«Saranno, inoltre, funzionalizzati alcuni nodi del percorso per agevolarne la fruizione e migliorarne la sicurezza – spiega ancora il sindaco di Cosenza a partire dall’area delle piscine comunali è previsto un nuovo tracciato di rete ciclabile lungo Via Panebianco, fino a Piazza Loreto. Attraverso le bike line su Via Panebianco si riuscirà a percorrere in condizioni di sicurezza tutto il tratto che dalla Città dei Ragazzi conduce a Piazza Loreto, per poi trovare sviluppo nel centro città. Prevista la riorganizzazione degli stalli, attualmente a spina di pesce, con la disposizione in linea, e un franco di sicurezza tra parcheggi e pista di 50 cm. a tutela dei ciclisti. Davanti l’area antistante il complesso sportivo sarà valorizzato il parcheggio, attualmente inutilizzato, di 30 posti macchina, e si riorganizzeranno gli stalli, alcuni dei quali attualmente a spina di pesce diventeranno in linea». «La creazione di questo punto di cerniera della viabilità ciclabile – conclude Occhiuto – sarà sicuramente da stimolo per la fruizione della pista e delle aree di sosta già attrezzate con panchine, rastrelliere e fontana per il ristoro».