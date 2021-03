Sanità, la nomina dei sub commissari sul tavolo del governo

CATANZARO La lunga attesa – almeno tre mesi – potrebbe finire nelle prossime ore. Secondo quanto riferiscono fomenti del ministero della Salute, sul tavolo del governo sarebbe arrivata la pratica della nomina dei sub commissario chiamati ad affiancare il commissario ad acta della sanità calabrese Guido Longo: sarebbero due, il primo – come anticipato dal Corriere della Calabria (leggi qui) – sarebbe Angelo Pellicanò, 70 anni, siciliano come Longo, con una lunga esperienza nella sanità avendo ricopero tra gli altri il ruolo di commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Catania, promosso tra l’altro dall’Agenas per aver approvato bilanci in utile per tre anni consecutivi, e il secondo sarebbe un dirigente del ministero dell’Economie e delle Finanze sul cui nome però ci sarebbe assoluto riserbo. Sempre secondo fonti del ministero della Salute, le nomine dei due sub commissari potrebbero essere ufficializzate già nella seduta del Consiglio dei ministri in programma nelle prossime ore e dedicato all’esame del nuovo decreto sull’emergenza Covid 19.