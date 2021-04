Cetraro, il reparto di Medicina dell’ospedale diventa centro Covid

CETRARO «Il Commissario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina, in virtù del peggioramento della situazione epidemiologica e la necessità di assicurare un’assistenza adeguata agli ammalati, ha disposto con urgenza alla trasformazione del reparto medicina di Cetraro in medicina-Covid. A darne notizia è il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo.«Ho chiesto garanzie per il futuro del nostro ospedale, per i nostri operatori sanitari e per l’utenza – ha aggiunto – con il neo responsabile del Reparto Covid e con la Direzione Sanitaria abbiamo effettuato immediatamente un sopralluogo in ospedale ed abbiamo constatato alcune criticità rappresentante allo stesso Commissario». «Già da oggi saranno disponibili 4 nuovi posti letto Covid-19 – continua – con l’arrivo di apparecchiature già prima di Pasqua. Le attività di Medicina saranno comunque garantite come d’intesa con il Primario dott. Eugenio D’Amico».

Posti letto in Terapia sub intensiva

«La giunta ed i Consiglieri di maggioranza – dice ancora Cennamo – mi hanno dato mandato di interloquire con la struttura commissariale al fine di avere risposte certe sull’attivazione dei posti letto di Terapia sub intensiva e su tutte le altre attività previste nel nostro ospedale». «È di oggi la notizia che il dottore Guglielmo Cordasco, dirigente medico della Direzione Sanitaria Provinciale, affiancherà, in attesa della nomina del nuovo Direttore lo staff della Direzione dello Spoke Cetraro-Paola. Come sempre, siamo tutti fortemente interessati per l’evolversi dell’emergenza sanitaria e per il futuro della sanità».