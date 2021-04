Cosenza, incendio doloso ai danni di una concessionaria di auto

COSENZA Un incendio di chiara origine dolosa si è registrato nella notte a Cosenza ai danni di un autosalone in via Panebianco. Ignoti hanno preso di mira la concessionaria Blu Cars. Secondo quanto si è appreso, i malviventi avrebbero prima avvicinato un tappeto davanti l’ingresso dell’esercizio commerciale per poi cospargere di liquido infiammabile l’area. Le fiamme hanno distrutto la vetrata del negozio. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Cosenza e la Polizia che sta svolgendo le indagini sull’accaduto. Sono ancora in corso i rilievi degli agenti della squadra mobile di Cosenza. (f.b.)