Dal 13 giugno attivo il treno Crotone-Sibari

SIBARI Dal prossimo 13 giugno sarà attiva, da parte di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), una nuova coppia di corse regionali fra Crotone e Sibari. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo. «Trenitalia, accogliendo le istanze della committente Regione Calabria, effettuerà il nuovo servizio di trasporto regionale in coincidenza con gli orari di partenza e di arrivo alla stazione di Sibari del Frecciargento Sibari-Bolzano con fermate intermedie nelle stazioni di Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano».

Il collegamento

«Il collegamento – viene specificato –, rendendo ulteriormente funzionale il treno Sibari/Bolzano, consentirà ai cittadini di Crotone e dell’alto ionio calabrese di raggiungere in treno le principali stazioni di Roma, Firenze, Bologna Verona, Bolzano. Un altro tassello del processo di concreta implementazione del sistema dei trasporti regionale che in questo caso garantirà il versante ionico regionale attraverso il collegamento col punto nodale ferroviario di Sibari ma che in generale deve necessariamente prevedere una connessione dell’intero territorio alle direttrici principali».

La lunga percorrenza

L’Assessore Catalfamo rileva che «le istanze pervenute dal territorio confermano la necessità di attivare ogni possibile potenziamento del trasporto pubblico regionale ed interregionale sulle tratte dotate di domanda potenzialmente significativa».

«In attesa della concreta realizzazione dell’alta velocità, nel breve periodo risulta certamente necessario infatti che il Governo Centrale potenzi i collegamenti a lunga percorrenza tra la Calabria ed il resto del Paese».