Amantea, controlli dei carabinieri in alcuni appartamenti nei pressi del lungomare – FOTO

AMANTEA Si è conclusa, ad Amantea, una operazione dei carabinieri del Comando di Paola. Diversi militari dell’Arma stanno infatti effettuando una serie di controlli mirati all’interno di alcuni appartamenti nella zona sud del lungomare della cittadina del Tirreno cosentino. Il blitz è scattato questa mattina in seguito alcune anomalie e movimenti ritenuti “sospetti”.

In particolare, i carabinieri hanno passando a setaccio alcune abitazioni della zona, per lo più utilizzate in estate da turisti, verificando se gli alloggi siano stati adoperati da qualcuno che li avrebbe utilizzati come rifugio. Ma al momento le bocche restano cucite. (rds)

Notizia in aggiornamento.